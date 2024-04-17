В Пскове увековечат память заслуженного тренера России Валерия Дрогунова
Установить мемориальную доску заслуженному тренеру России, основателю Псковской областной федерации кикбоксинга Валерию Дрогунову на здании спортивной школы «Мастер» предложили в Пскове. Соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму ПГД, сообщили ПАИ в пресс-службе городской Думы.
Валерий Дрогунов всю свою жизнь посвятил развитию единоборств в Пскове и Псковской области. В 2003 году за подготовку трех чемпионов мира по кикбоксингу ему было присвоено звание «Заслуженный тренер России».
С ходатайством об установке мемориальной доски Валерию Дрогунову обратилась Федерация кикбоксинга Псковской области. Она же выразила готовность взять на себя финансирование работ по изготовлению и установке памятной плиты.
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