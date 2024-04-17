В Псковской области сократилось количество антимонопольных нарушений при проведении тендеров

11:53, 17 апреля 2024, ПАИ

Количество нарушений антимонопольного законодательства при проведении тендеров сократилось в Псковской области. Об этом сообщила руководитель УФАС по Псковской области Ирина Белоконь.

Всего за 2023 год было выявлено 36 подобных нарушений, тогда как в 2022 году их количество составило 60, что свидетельствует о положительной динамике работы заказчиков.

«Нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок выявляются крайне редко, однако жалоб с доводами об ограничении конкуренции достаточно много. В ходе рассмотрения жалоб заказчики, как правило, доказывают о наличии не менее двух производителей товара. В противном случае устанавливается нарушение закона о контрактной системе и выдается предписание об устранении нарушений путем внесения изменений в описание объекта закупки», – отметила глава псковского УФАС.

Среди грубых нарушений она также отметила отсутствие установления дополнительных требований к участникам закупок, например, о наличии опыта выполнения работ по содержанию дорог. Это может привести к тому, что контракт будет заключен с неквалифицированным специалистом, не имеющим опыта в проведении работ, пояснила Ирина Белоконь.

Кроме того, в последнее время участники закупок стали злоупотреблять предоставлением недостоверных сведений в заявке. «В 2023 году при осуществлении закупок в действиях двух участников закупок установлены признаки недобросовестной конкуренции путем предоставления в составе заявки недостоверных документов о наличии опыта выполнения работ», – рассказала руководитель УФАС.

При этом заказчики пытаются самостоятельно проверить представляемые документы, но это требует большого количества времени. В пределах процедуры закупки сложно собрать оригинальные документы в качестве доказательств, пояснила Ирина Белоконь.