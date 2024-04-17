Марина Борисенкова прокомментировала изменение размера платы за содержание жилья

17:35, 17 апреля 2024, ПАИ

Изменение размера платы за содержание жилья прокомментировала депутат Псковской городской Думы Марина Борисенкова.

Это не повышение тарифов, а индексация, которая в предыдущий раз была зафиксирована в январе прошлого года, отметила она.

Стоимость за содержание одного квадратного метра в среднем вырастет на один рубль пять копеек. «Индексация проводится ежегодно, а повышение тарифов раз в три года в соответствии с приказом Минстроя», – напомнила Марина Борисенкова.

Также депутат обратила внимание на то, что затраты управляющих компаний увеличиваются в связи с ростом цен. «А сколько всего сделано в городе по благоустройству. Как ухожен стал Псков: клумбы, цветы, парковые зоны. И это несмотря ни на какие тарифы», – подытожила Марина Борисенкова.