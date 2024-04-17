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Марина Борисенкова прокомментировала изменение размера платы за содержание жилья

Изменение размера платы за содержание жилья прокомментировала депутат Псковской городской Думы Марина Борисенкова.

Марина Борисенкова прокомментировала изменение размера платы за содержание жилья. Фото: ПАИ

Это не повышение тарифов, а индексация, которая в предыдущий раз была зафиксирована в январе прошлого года, отметила она.

Стоимость за содержание одного квадратного метра в среднем вырастет на один рубль пять копеек. «Индексация проводится ежегодно, а повышение тарифов раз в три года в соответствии с приказом Минстроя», – напомнила Марина Борисенкова.

Также депутат обратила внимание на то, что затраты управляющих компаний увеличиваются в связи с ростом цен. «А сколько всего сделано в городе по благоустройству. Как ухожен стал Псков: клумбы, цветы, парковые зоны. И это несмотря ни на какие тарифы», – подытожила Марина Борисенкова.

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