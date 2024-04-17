Печерянка одержала победу на международном турнире по художественной гимнастике «Хрустальный замок»

23:40, 17 апреля 2024, ПАИ

Печерянка Ева Юшкина одержала победу на международном турнире по художественной гимнастике «Хрустальный замок». Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

14 апреля в Великом Новгороде определили победителей соревнований. Юная гимнастка привезла домой две золотые медали – в личном зачёте и в составе команды из Псковской области «Синергия» .

«Наша Ева снова продемонстрировала невероятную технику, грацию и харизму. Её выступление покорило сердца зрителей и судей, за что она заслужила самую высокую награду! От всей души поздравляем Еву, её команду и тренеров, а также родителей с заслуженными наградами и желаем новых ярких побед!» – написали в газете.