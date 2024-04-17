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Печерянка одержала победу на международном турнире по художественной гимнастике «Хрустальный замок»

Печерянка Ева Юшкина одержала победу на международном турнире по художественной гимнастике «Хрустальный замок». Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Печерянка одержала победу на международном турнире по художественной гимнастике «Хрустальный замок». Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

14 апреля в Великом Новгороде определили победителей соревнований. Юная гимнастка привезла домой две золотые медали – в личном зачёте и в составе команды из Псковской области «Синергия» .

«Наша Ева снова продемонстрировала невероятную технику, грацию и харизму. Её выступление покорило сердца зрителей и судей, за что она заслужила самую высокую награду! От всей души поздравляем Еву, её команду и тренеров, а также родителей с заслуженными наградами и желаем новых ярких побед!» – написали в газете.

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