Как псковичам будут выплачивать пенсии в мае, рассказали в Соцфонде

10:47, 18 апреля 2024, ПАИ

Пенсии за май, а также единое пособие и другие выплаты на детей за апрель Социальный фонд России выплатит псковичам в стандартные сроки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда по Псковской области.

Доставка пенсий в Псковской области начинается с пятого числа каждого месяца. Псковские пенсионеры, получающие пенсии и социальные выплаты через почту, получат их согласно графику доставки и режиму работы отделений почтовой связи, начиная с 5 мая, пояснили в пресс-службе.

Финансирование кредитных учреждений региона в обычном режиме осуществляется девятого числа каждого месяца. В связи с тем что 9 мая – это выходной день, срок финансирования перенесен на 8 мая.

Что касается кредитных учреждений остальных районов области, то финансирование будет проведено также 8 мая. Дата второго этапа финансирования кредитных учреждений для Пскова и районов области – 22 мая.

Необходимость досрочной доставки пенсий за предстоящий месяц отсутствует. Более того, на это нет правовых оснований. В соответствии с законодательством, выплата и доставка пенсий происходит за текущий месяц. Если доставка выпадает на выходной или праздничный день, то пенсию могут начислить досрочно, но в пределах этого же месяца. Единственное исключение – это выплата в конце декабря пенсий за январь.

Пособия на детей предоставляются в единый день – третьего числа текущего месяца за предыдущий. Учитывая, что 3 мая является рабочим днем, никаких изменений в графике выплат не предвидится. Таким образом, 3 мая родителям будет начислено за апрель единое пособие, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, выплаты на первого ребенка и пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Напомним, в единый день доставки перечисляются безналичные выплаты. Если родители получают пособия через «Почту России», доставка происходит с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

Ответы на интересующие вопросы псковичи могут получить по телефону регионального контакт-центра 8 (800) 200-00-98, а также в официальных группах регионального отделения Социального фонда России.