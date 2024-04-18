Бюрократическая нагрузка на российских педагогов сократится в новом учебном году
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Рособрнадзору к осени снизить административную нагрузку на учителей, сообщает ТАСС.
От лишней бюрократии будут освобождены сотрудники школ, вузов и детских садов. Кроме того, предлагается уменьшить количество контрольных работ и домашних заданий, усилить связи между предметами, оптимизировать образовательные программы и материалы выпускных экзаменов.
Михаил Мишустин также напомнил, что о сокращении отчётности подробно говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
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