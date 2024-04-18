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Экономика

Пассажиропоток на Талабские острова за год увеличился вдвое

Пассажиропоток на Талабские острова с 2022 года увеличился вдвое, об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова, выступая в четверг, 18 апреля, с отчетом о работе администрации муниципалитета за 2023 год на сессии районного Собрания депутатов.

Фото из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой

«Направление на Талабские острова востребовано у жителей района и туристов. Благодаря запуску двух 30-местных катеров с 2022 года официальный пассажиропоток на Талабы увеличился почти в два раза. Количество перевезенных пассажиров в течение навигационного периода 2023 года составило 8 989 пассажиров», – сообщила Наталья Федорова.

Талабы – одна из туристических жемчужин Псковского района и региона. Острова привлекают православных паломников и любителей экотуризма со всей России.

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