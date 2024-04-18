Движение транспорта по улице Кузнецкой перекроют в Пскове 19 апреля

17:47, 18 апреля 2024, ПАИ

Движение перекроют по улице Кузнецкой от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта в Пскове на время проведения всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского». Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Автомобильное движение перекроют с 10:00 до 17:00 19 апреля. Для объезда псковичам рекомендуют использовать улицы Гражданскую и Спортивную.

Напомним, что соревнования «Венок славы Александра Невского» пройдут в Пскове, Псковском районе и Печорском муниципальном округе с 18 по 22 апреля.