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С ходом строительства очистных сооружений в Порхове ознакомились Александр Котов и Нинель Салагаева

С ходом строительства очистных сооружений в Порхове ознакомились спикер Собрания Александр Котов и заместитель губернатора Нинель Салагаева – объект возводится в рамках двухлетнего контракта по федеральной программе «Комплексного развития сельских территорий» и должен быть сдан летом. Вместе с представителями региональной власти на объекте побывали глава Порховского района Юрий Семёнов, сотрудники УКСа и местной администрации, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

С ходом строительства очистных сооружений в Порхове ознакомились Александр Котов и Нинель Салагаева. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Руководители подрядной организации «Эколос-ПроектСтрой» Антон Сткпанов и Николай Потапов продемонстрировали два возведённых павильона и рассказали о предстоящих этапах работ. Всё технологическое оборудование, материалы, которые по контракту необходимо было закупить, уже находится на строительной площадке или на российской таможне. На объекте задействованы 20 человек – этого достаточно для выполнения всех предусмотренных видов работ.

«В мае мы закончим монтаж оборудования мехочистки и покажем освоение авансовых средств. Риски были связаны с электротехническим оборудованием, от которого зависит изготовление ёмкостей, но мы всё успели закупить, несмотря на введённые в декабре санкции. Готовы приступить к изготовлению ёмкостей», – рассказал Антон Степанов, но предупредил, что производство нестандартного оборудования может занять больше времени, чем предполагалось изначально, в том числе, по финансовым причинам. Оплата производится по факту сдачи целых модулей, и, несмотря на фактически большой объём выполненных работ, получить за них деньги пока невозможно.

Нинель Салагаева согласилась с подрядчиком – работы выполнены значительные, но напомнила, что одна из причин задержки связана с перепроектированием и экспертизой, выполненных по инициативе «Эколос-ПроектСтрой».

«Главная задача заключается в том, чтобы при благоприятных погодных условиях завершить монтаж оборудования на отметке ниже нуля, уложить все сети и выполнить благоустройство», – отметил по итогам осмотра объекта Александр Котов и подчеркнул, что со стороны заказчика – администрации Порховского района – приняты все необходимые меры для ускорения строительства.

Спикер также добавил, что в целом, несмотря на отставание от графика, следует отметить добросовестное отношение со стороны подрядчика и качество работ. «Достаточно много уже сделано – и строительно-монтажных работ выполнено, и, самое главное, всё необходимое оборудование закуплено и находится на территории Российской Федерации, несмотря на сложности, связанные с санкциями», – оценил промежуточный итог Александр Котов.

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