Статуэтки пеликана вручили победителям муниципального этапа конкурса «Учитель и воспитатель года» в Порховском районе

21:18, 18 апреля 2024, ПАИ

В Порховском районном центре детского творчества состоялось торжественное закрытие муниципального этапа конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 2024. Воспитатель года – 2024» сегодня, 18 апреля. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

«Уже позади представление педагогического опыта участниками, открытые уроки и занятия, мастер-класс, где они делились своими наработками с коллегами. Члены жюри оценивали каждый этап. На завершающем мероприятии конкурсанты и их группы поддержки (коллеги, ученики, воспитанники) порадовали своими запоминающимися и необычными перевоплощениями», – пишет газета.

Итоги подведены, сообщает газета. Статуэтки пеликана вручены тем конкурсантам, которые набрали больше всего баллов. Ими стали учитель начальных классов школы № 1 города Порхова Иван Ерофеев и воспитатель детского сада «Орлёнок» Татьяна Александрова. Победители будут представлять район на областном этапе в 2025 году.