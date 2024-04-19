Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае
Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования, заявили в Минобороны, сообщает РИА Новости.
Летчики катапультировались. Три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания, сейчас идет поиск ещё одного летчика.
Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.
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