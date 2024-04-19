Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 20 апреля
Облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя ожидается на территории Псковской области 20 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью пройдёт мокрый снег, на юго-востоке Псковской области – сильный. Днём на территории региона местами ожидаются дожди. На дорогах возможна гололедица.
Западный ветер ночью будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, днём – 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -5 градусов, днём термометры покажут от +4 до +9 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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