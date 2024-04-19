Четвероклассница Вера Королёва из Великих Лук стала победительницей в акции «Губернаторский дневник»

12:09, 19 апреля 2024, ПАИ

Четвероклассница Вера Королёва из лицея № 11 города Великие Луки стала победительницей в группе школьников 2-4 классов. Она заработала за зимний триместр 213 пятерок. Вере победа в акции далась совсем непросто. Школьница четыре раза отправляла бланки с оценками, и только сейчас ей улыбнулась удача. Ни она, ни родители, ни учительница, которая рассказала девочке об акции, совершенно не ожидали победы.

В четвертом классе великолукской школы учится 27 учеников, из них 9 отличников, включая Веру. Но только она одна решила стать участницей и победительницей «Губернаторского дневника» и настойчиво шла к своей цели. Четверки, если и бывают в ее дневнике, то очень редко. Четвероклассница активно работает на уроках, сама поднимает руку, чтобы как можно больше получить отличных оценок.

Любимые предметы Веры – математика, русский и литература. Девочка очень любит читать. Знания не даются так легко, как может показаться: иногда приходится потрудиться, чтобы разобраться в материале. На домашние задания Вера тратит около двух часов в день. Все старается делать сама, но доверяет проверку домашней работы маме.

Вера Королёва активно участвует в олимпиадах – «Кенгуру» по математике, «Русский медвежонок» по русскому языку. С детского сада учит и читает стихи на конкурсах к нашим важным и любимым праздникам. Четвероклассница поет в школьном хоре, учится играть на фортепиано в музыкальной школе и занимается в танцевальном кружке.

Побездельничать и полноценно отдохнуть получается только в выходные. Но и здесь есть свои дела и обязанности. Вера ухаживает за аквариумом с рыбками и фермой муравьев. Ферму надо чистить, поддерживать определенную влажность, а муравьев кормить семенами и поить.

Вера – натура увлекающаяся, поэтому с профессий пока не определилась, ей одновременно хотелось бы быть и ветеринаром, и тренером по танцам, и учителем музыки.

«В марте начали сажать огурцы, помидоры на окошке. Вот тоже понравилось смотреть, как они растут. Профессия агронома заинтересовала, – рассказала мама Веры Юлия Алексеевна, – профессии разные привлекают, так же и в школе: сегодня ей нравится математика, а завтра она в восторге от литературы, от какого-то произведения, от стихов. Даже сама пробовала писать стихи».

Еще мама называет Веру бойцом, это проявляется в учебе и спорте, которым девочка тоже занималась. «Она будет учить, заниматься, если что-то не получается, будет тренироваться до достижения цели. Вот она старалась сесть на шпагат, тренировалась самостоятельно, стойку на руках тренировала, не сдавалась, а потом получилось», – отмечает Юлия Алексеевна.

В настойчивости и старании главный успех маленькой отличницы.

«Надо идти к своей цели, потому что получится всегда, если очень хочется. Получится не с первого, не со второго, но с какого-нибудь раза получится. Не сдаваться и, главное, стараться. Получать пятерки, посылать заявки. Даже такое спортивное участие тоже мотивирует учиться», – даёт совет Вера ребятам, которым не удалось победить в «Губернаторском дневнике» в этот раз.

Напомним, что акция «Губернаторский дневник» в Псковской области проходит уже в 11-й раз. Ее победителями становятся школьники, больше всего заработавшие пятерок в триместрах. Главное поощрение участников акции – встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

В этом году организаторы акции ввели отдельную номинацию для школьников Пскова. Они смогут прислать пятерки за весь год. По итогам три отличника отправятся в гости к главе региона. Бланк будет опубликован в мае.

Все новости проекта публикуются на сайте ПАИ в специальном сюжете, «Комсомольской правды» и в группе «Губернаторского дневника» в соцсети «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/gubdnevnik. Там же можно получить всю информацию о ходе проекта.