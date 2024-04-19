Тала Нещадимова рассказала, когда вернётся тепло в Псковскую область
Тепло вернётся в Псковскую область после 24 апреля, рассказала корреспонденту ПАИ руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.
В ближайшие два дня абсолютно все районы Псковской области ждут осадки в виде снега, дождя. Температура до 24 апреля будет днём выше нуля. Ночью – ниже нуля либо близка к нулю.
«Такая погода связана с тем, что на регион поднимается южный циклон с юго-запада на северо-восток. Больше всего его влияние будет заметно на востоке и юго-востоке области. Но при этом сам циклон в виде снега и отрицательных температур затронет абсолютно весь регион», – рассказала Тала Нещадимова.
При этом после 24 апреля установится теплая погода. Температура днём будет от 10 до 14 градусов.
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