Льготным проездом смогут воспользоваться инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны в Псковской области на майских праздниках
С 1 по 15 мая ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и сопровождающим их лицам будет предоставлена возможность бесплатного проезда на ряде автобусных и железнодорожных маршрутов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Льгота предоставляется при проезде на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении (в вагоне с местами для сидения поездов любых категорий) и в общественном транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, пояснили в пресс-службе.
Льготный проезд предоставляется с целью социальной поддержки ветеранов.
Валентина Понизовская: Развитию местного самоуправления придается всё большее значение
Александр Котов: В системе местного самоуправления работают заинтересованные в развитии страны люди
На фоне прогнозов о непогоде псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности
Память жертв геноцида советского народа почтили представители молодёжных организаций Псковской области