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Общество

Льготным проездом смогут воспользоваться инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны в Псковской области на майских праздниках

С 1 по 15 мая ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и сопровождающим их лицам будет предоставлена возможность бесплатного проезда на ряде автобусных и железнодорожных маршрутов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Льгота предоставляется при проезде на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении (в вагоне с местами для сидения поездов любых категорий) и в общественном транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, пояснили в пресс-службе.

Льготный проезд предоставляется с целью социальной поддержки ветеранов.

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