Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Губернатор — о подготовке к 225-летию Пушкина: Наша задача — не только яркий праздник, но и инфрастуктурное обновление пространства

Одной из основных задач, помимо ярких культурных событий, при праздновании 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал инфраструктурные изменения, обновление пространств, связанных с жизнью и творчеством поэта. Заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования значимой даты состоялось в правительстве Псковской области в пятницу, 19 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе.

Фото: pskov.ru

Глава региона напомнил, что в честь юбилея поэта по указу президента в этом году по всей стране проводятся культурные, просветительские и событийные мероприятия.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры включены в федеральный план празднования. «На их проведение Минкультуры подтвердило софинансирование в объеме 27 млн рублей. Партнером выступит Росконцерт. Мероприятия пройдут с 6 по 9 июня в Пушкинских Горах и Пскове. В том числе в областном центре пройдет уже традиционное и любимое жителями театральное шествие. В Михайловском состоится большой праздник с участием поэтов, писателей и лучших творческих коллективов страны», — перечислил губернатор.

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева представила концепцию программы празднования. Будут проведены как традиционные мероприятия, так и новые. Впервые в этом году заработает арт-лаборатория, в которой скульпторы будут создавать творческие объекты.

Также состоится Форум учителей русского языка и литературы. В Псковской области соберутся более 225 учителей со всей страны, а также педагоги русского языка и литературы из Республики Беларусь, Казахстана и Азербайджана. Дополнительно глава региона предложил предусмотреть тематические мероприятия в честь юбилея поэта в последнюю учебную неделю для школьников региона.

К 225-летию готов и Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Выполнены научно-исследовательские и реставрационные работы на пяти объектах культурного наследия Пушкинского заповедника. Кроме того, завершается создание новой экспозиции «Эмоции природы, природа эмоций» с внедрением современного оборудования и мультимедиа.

Фото: pskov.ru

Участники заседания обсудили ход реставрационных работ на объектах культурного наследия федерального значения и благоустройства исторической части поселка «Малые города и поселения». Речь зашла и о разработке и реализации межрегионального туристического маршрута между Псковской, Ленинградской областями и Санкт-Петербургом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 апреля 2024

Губернатор — о подготовке к 225-летию Пушкина: Наша задача — не только яркий праздник, но и инфрастуктурное обновление пространства
18 апреля 2024

Порядка 50 заявок от псковичей поступило на конкурс исполнителей на народных инструментах имени Бориса Трояновского
18 апреля 2024

В Пскове открылась выставка о путешествии Николая Рериха по древнерусским городам
18 апреля 2024

Художники из Китая приедут в Псков для создания картин в стиле гохуа
18 апреля 2024

Почти 3 млрд рублей направлено на сохранение уникальных памятников истории Псковской области за последние три года
18 апреля 2024

Псковский музей запустил новую программу «Мода от народа»
18 апреля 2024

Монументальная живопись Пскова станет темой программы «Проект Реставрация»
17 апреля 2024

«Русские узоры» представят Псковскую область на «Танцевальной фольклориаде» в Архангельске

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...