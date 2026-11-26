«Михайловское» передало Пушкиногорской школе девять редких книг об истории и культуре России

21:00, 26 ноября 2026, ПАИ

Благодаря Государственному музею-заповеднику «Михайловское» в библиотеке Пушкиногорской средней школы имени А. С. Пушкина появилось девять новых редких книг. В подборку вошли работы, посвящённые русской истории и культуре, этнографии и путешествиям, известным соотечественникам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Среди подаренных изданий – «Великий незнакомец. Русский крестьянин в XVIII–XX веках» Виктора Бердинского, «Афанасий Никитин: паломничество за три моря» Сергея Кутейникова, «Гений места» Ирины Опимах. Книга Геннадия Коваленко «Русские и шведы от Рюрика до Ленина» предлагает взглянуть на многовековые отношения двух соседних народов, а Владимир Богданов в книге «Вперёд к прошлому, или Познавательная археография» рассказывает о том, насколько увлекательным может быть знакомство с историей в «скучных» документах и архивных материалах.

Все девять книг выпущены московским издательством «Ломоносовъ»: оно поддерживает дружеские отношения с «Михайловским» и не впервые передаёт книги музею-заповеднику как для его собственного книжного собрания, так и для библиотек и учебных заведений, с которыми он сотрудничает.