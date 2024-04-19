Главврач станции переливания крови: Дефицита доноров в Псковской области нет

15:05, 19 апреля 2024, ПАИ

Дефицита доноров в Псковской области нет, заявил и. о. главного врача станции переливания крови Псковской области Илья Галенко в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Но бывает так, что нужны редкие группы крови, и возникает ситуация, что сложно подобрать совместимую группу. Тогда мы обращаемся к нашей базе. Сейчас в ней около 44 тысяч человек, из них кадровые доноры – 16 тысяч человек. То есть это, те, кто сдает кровь ежегодно», – уточнил Илья Галенко.

Кадровые доноры находятся в постоянном контакте со станцией переливания крови. «Мы в любой момент можем им позвонить и вызвать. Удивительные люди. Стоит только позвонить – и люди летят, бегут, едут на такси, сквозь ливень и шторм. Дело в том, что в рамках той или иной группы крови нужен определенный фенотип», – рассказала заведующая отделом комплектования донорских кадров станции переливания крови Псковской области Нина Павкова.

Средний возраст доноров в Псковской области – 30–40 лет, но есть несколько доноров, которым исполнилось 74–75 лет. «Сейчас возраст донорства не ограничен. Можно сдавать хоть до 100 лет, лишь бы человек был здоровый», – добавила Нина Павкова.