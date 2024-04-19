Сданная псковскими донорами кровь делится на четыре компонента

16:03, 19 апреля 2024, ПАИ

Сданная донорами кровь делится на четыре компонента - эритроцитная масса, криопреципитат, плазма и тромбоциты, перечислил и. о. главного врача станции переливания крови Псковской области Илья Галенко в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У каждого компонента свои условия хранения. Меньше всего хранятся тромбоциты – всего полтора месяца, дольше всего – около трёх лет – плазма», – уточнил Илья Галенко.

Все компоненты хранятся здесь же, на станции. Наиболее востребованным является эритроцитная масса.