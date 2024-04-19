Сданная псковскими донорами кровь делится на четыре компонента
Сданная донорами кровь делится на четыре компонента - эритроцитная масса, криопреципитат, плазма и тромбоциты, перечислил и. о. главного врача станции переливания крови Псковской области Илья Галенко в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«У каждого компонента свои условия хранения. Меньше всего хранятся тромбоциты – всего полтора месяца, дольше всего – около трёх лет – плазма», – уточнил Илья Галенко.
Все компоненты хранятся здесь же, на станции. Наиболее востребованным является эритроцитная масса.
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