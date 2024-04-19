Псковская область отправила 239 проб в Федеральный регистр доноров костного мозга

16:34, 19 апреля 2024, ПАИ

С ноября 2022 года по сей день Псковская область отправила 239 проб в Федеральный регистр доноров костного мозга. Об этом в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сообщила заведующая отделом комплектования донорских кадров станции переливания крови Псковской области Нина Павкова.

У нас хранится ещё 36 проб, однако Кировский НИИ гематологии просит отправлять «партии» из 100 штук, добавила гостья эфира.

«Чтобы стать донором костного мозга, никто кость для этого не пробивает, достаточно просто сдать кровь, – пояснила Нина Павкова. – А иногда трансплантация костного мозга – единственный способ победить лейкоз. Это буквально вопрос жизни и смерти».

На первом этапе потенциальный донор костного мозга должен сдать всего три миллилитра крови. «Вот буквально сегодня пришла девушка 25 лет, которая пришла по своему желанию, найдя информацию в интернете.

Затем проба отправляется в профильный НИИ в Кирове, где пробу тщательно исследуют и заносят в базу, где она хранится до тех пор, пока не будет совпадение «один к одному». «Все должно подойти, как ключ к замку. И таких совпадений – одно на десять тысяч», – отметила Нина Павкова.