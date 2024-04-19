100 российских экспертов соберутся в Пскове на форуме по цифровым технологиям в образовании

17:02, 19 апреля 2024, ПАИ

22-24 апреля в Псковской области пройдёт всероссийский форум «Российские цифровые технологии в образовании», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В программе - секционные заседания, творческие площадки, мастер-классы, а также тематические выставки.

В мероприятии примут участие около 100 специалистов из разных регионов страны: педагоги, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, образовательных организаций и эксперты IT-отрасли, центров цифровой трансформации, центров опережающей профессиональной подготовки и другие специалисты цифровых технологий.

За время работы форума планируется обсудить различные аспекты перехода к использованию российского программного обеспечения и перспективы развития цифровых сервисов. Кроме того, в числе вопросов - образовательный контент, массовые социально значимые услуги, интеграция информационных систем и сервисов в сфере образования, а также свободное программное обеспечение как основа технологического развития системы образования и IT-отрасли.

Форум развернется сразу на нескольких площадках: в правительстве Псковской области, Региональном центре информационных технологий и Псковском техническом лицее.