Усвятский филиал Невельской межрайонной больницы продолжит работу

19:19, 19 апреля 2024, ПАИ

Усвятский филиал ГБУЗ Псковской области «Невельская межрайонная больница» не планируют закрывать. Об этом сообщил глава Усвятского района Дмитрий Петров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вопрос функционирования усвятского филиала больницы обсуждался в ходе рабочей встречи, на которой присутствовали глава Усвятского района Дмитрий Петров, главный врач ГБУЗ Псковской области «Невельская межрайонная больница» Валерий Василевский, заведующая усвятским филиалом больницы Светлана Вишнякова, руководители учреждений, депутаты, представители общественных организаций, активные жители.

Филиал медучреждения продолжит свою работу. Объём коечного фонда в филиале остаётся на прежнем уровне – 13 коек, при этом пять коек круглосуточного стационара становятся дневными. Врачи и средний медицинский персонал (за исключением двух медсестёр, уходящих на пенсию) продолжат свою работу.