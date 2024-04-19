Делегация Псковской области сегодня приняла участие в расширенной коллегии Минздрава России

20:45, 19 апреля 2024, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие в расширенной коллегии Минздрава России сегодня, 19 апреля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению.

В мероприятиях сегодня принимают участие председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Альбова, врио руководителя Росздравнадзора по Псковской области Юрий Косолапов, главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко, исполняющий обязанности главного врача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева.

Приветственное слово участникам коллегии направил президент Владимир Путин, видеообращение — председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова в своём докладе озвучила, что новые национальные проекты начнут реализовываться с 1 января 2025 года. Особое внимание должно быть уделено первичному звену здравоохранения, дальнейшему развитию профилактических осмотров.

После пленарной сессии пройдёт большая образовательная программа, в которой принимают участие региональные министры здравоохранения, курирующие вице-губернаторы, главные врачи, главные внештатные специалисты, руководители территориальных органов.