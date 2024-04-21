Пустошане привели в порядок городской парк

16:37, 21 апреля 2024, ПАИ

Пустошане привели в порядок городской парк, сообщает районная газета «Вперёд».

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На субботник вышли представители «Движения первых», Союза женщин России и партии «Единая Россия».

«Собралась большая и дружная компания. Спасибо большое всем за участие. Воскресный день провели с пользой на свежем воздухе», - отметила участница субботника, представитель пустошкинского отделения союза женщин России Марина Пузыня.