Расселение аварийного жилья, обустройство туристической инфраструктуры и создание велодорожек обсудили псковские депутаты
Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике прошло в Псковском областном Собрании накануне апрельской сессии под председательством вице-спикера Александра Братчикова, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.
Работа началась с обсуждения государственной программы «Обеспечение населения Псковской области доступным и комфортным жильём». Председатель правительственного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов доложил депутатам, что согласно федеральному законодательству сформирована новая программа, которая должна была быть утверждена с начала года, но из-за большого объёма работы документ подготовлен только сейчас.
Вице-спикер Виктор Остренко уточнил, все ли дома, признанные аварийными, попали в новую программу. Докладчик разъяснил механизм включения домов в программу расселения: муниципальные образования предоставляют список объектов и после проверки на региональном уровне перечень всех объектов направляется на согласование в Минстрой.
«Те дома, которые муниципальные образования заявили, в этой программе есть», – заверил руководитель исполнительного органа. При этом Сергей Грахов уточнил, что в программу включены только те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2022 года – это связано со сроками реализации федеральной программы.
Александр Братчиков попросил дать информацию по конкретному адресу – Пушкина, 8 в Пскове. Разработчик программы подтвердил, что дом признан аварийным и включён в программу расселения. По просьбе депутатов Сергей Грахов рассказал о порядке признания дома аварийным, обратив внимание, что для получения этого статуса необходимо не только положительное заключение соответствующей комиссии – основанием является постановление органа местного самоуправления.
Следующий вопрос Александра Братчикова касался мероприятий программы по предоставлению жилья детям-сиротам. По словам Сергея Грахова, в текущем году из федерального бюджета Псковской области на эти цели выделено около 60 млн рублей, региональное финансирование составляет более 200 млн рублей. Именно эти реальные объёмы средств отражены в программе, при этом для обеспечения всех детей-сирот жильём требуется более 3 млрд рублей.
Заслушав заключение Счётной палаты области, члены комитета рекомендовали принять новую госпрограмму с учётом замечаний контрольного органа.
Об изменениях, вносимых в государственную программу «Развитие туризма в Псковской области», рассказала председатель областного комитета по туризму Марина Егорова. Поправки касаются порядка предоставления и распределения единой субсидии для софинансирования расходов муниципальных образований на реализацию проектов развития общественных территорий, в том числе по благоустройству в соответствии с туристическим кодом.
В контексте обсуждения программы вице-спикер Юрий Сорокин обратил внимание на состояние парковки для туристического транспорта в Покровском углу.
«Скоро мы войдём в зону высокого туристического сезона, приедет много гостей, потому что наши туристические объекты очень привлекательны для гостей. Но вот на углу улиц Свердлова и Воеводы Шуйского дорога просто проваливается. Туристические автобусы там не могут проехать, заезжают на тротуары, газоны и портят инфраструктуру», – описал проблему Юрий Сорокин и попросил руководителя профильного исполнительного органа обратить на неё внимание. Марина Егорова пообещала учесть замечание депутата и проработать вопрос с муниципалитетом.
В продолжение темы Виктор Остренко уточнил, можно ли направлять средства единой федеральной субсидии на ремонт дорожного покрытия в туристических локациях. Специалист ответила, что возможности привести дороги в нормативное состояние за счёт субсидии нет, деньги предназначаются исключительно для создания туристической инфраструктуры.
Александра Братчикова заинтересовали мероприятия программы по развитию в муниципалитетах сети велодорожек и аренды велосипедов. На эти цели, по словам Марины Егоровой, федеральные средства также не направляются, но предусмотрены областные гранты на реализацию муниципальных проектов.
Члены комитета рекомендовали принять предложенные изменения.
Расселение аварийного жилья, обустройство туристической инфраструктуры и создание велодорожек обсудили псковские депутаты
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