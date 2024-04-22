Расселение аварийного жилья, обустройство туристической инфраструктуры и создание велодорожек обсудили псковские депутаты

11:45, 22 апреля 2024, ПАИ

Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике прошло в Псковском областном Собрании накануне апрельской сессии под председательством вице-спикера Александра Братчикова, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Работа началась с обсуждения государственной программы «Обеспечение населения Псковской области доступным и комфортным жильём». Председатель правительственного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов доложил депутатам, что согласно федеральному законодательству сформирована новая программа, которая должна была быть утверждена с начала года, но из-за большого объёма работы документ подготовлен только сейчас.

Вице-спикер Виктор Остренко уточнил, все ли дома, признанные аварийными, попали в новую программу. Докладчик разъяснил механизм включения домов в программу расселения: муниципальные образования предоставляют список объектов и после проверки на региональном уровне перечень всех объектов направляется на согласование в Минстрой.

«Те дома, которые муниципальные образования заявили, в этой программе есть», – заверил руководитель исполнительного органа. При этом Сергей Грахов уточнил, что в программу включены только те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2022 года – это связано со сроками реализации федеральной программы.

Александр Братчиков попросил дать информацию по конкретному адресу – Пушкина, 8 в Пскове. Разработчик программы подтвердил, что дом признан аварийным и включён в программу расселения. По просьбе депутатов Сергей Грахов рассказал о порядке признания дома аварийным, обратив внимание, что для получения этого статуса необходимо не только положительное заключение соответствующей комиссии – основанием является постановление органа местного самоуправления.

Следующий вопрос Александра Братчикова касался мероприятий программы по предоставлению жилья детям-сиротам. По словам Сергея Грахова, в текущем году из федерального бюджета Псковской области на эти цели выделено около 60 млн рублей, региональное финансирование составляет более 200 млн рублей. Именно эти реальные объёмы средств отражены в программе, при этом для обеспечения всех детей-сирот жильём требуется более 3 млрд рублей.

Заслушав заключение Счётной палаты области, члены комитета рекомендовали принять новую госпрограмму с учётом замечаний контрольного органа.

Об изменениях, вносимых в государственную программу «Развитие туризма в Псковской области», рассказала председатель областного комитета по туризму Марина Егорова. Поправки касаются порядка предоставления и распределения единой субсидии для софинансирования расходов муниципальных образований на реализацию проектов развития общественных территорий, в том числе по благоустройству в соответствии с туристическим кодом.

В контексте обсуждения программы вице-спикер Юрий Сорокин обратил внимание на состояние парковки для туристического транспорта в Покровском углу.

«Скоро мы войдём в зону высокого туристического сезона, приедет много гостей, потому что наши туристические объекты очень привлекательны для гостей. Но вот на углу улиц Свердлова и Воеводы Шуйского дорога просто проваливается. Туристические автобусы там не могут проехать, заезжают на тротуары, газоны и портят инфраструктуру», – описал проблему Юрий Сорокин и попросил руководителя профильного исполнительного органа обратить на неё внимание. Марина Егорова пообещала учесть замечание депутата и проработать вопрос с муниципалитетом.

В продолжение темы Виктор Остренко уточнил, можно ли направлять средства единой федеральной субсидии на ремонт дорожного покрытия в туристических локациях. Специалист ответила, что возможности привести дороги в нормативное состояние за счёт субсидии нет, деньги предназначаются исключительно для создания туристической инфраструктуры.

Александра Братчикова заинтересовали мероприятия программы по развитию в муниципалитетах сети велодорожек и аренды велосипедов. На эти цели, по словам Марины Егоровой, федеральные средства также не направляются, но предусмотрены областные гранты на реализацию муниципальных проектов.

Члены комитета рекомендовали принять предложенные изменения.