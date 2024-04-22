Более трёх миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области
Более трёх миллионов рублей лишились жители Пскова, Порхова, Новоржевского и Себежского районов после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, нескольким жителям региона позвонили неизвестные лица, с помощью разных ухищрений завладевшие их деньгами. В частности, некоторых злоумышленники ввели в заблуждение во время онлайн-операций купли-продажи товаров, в том числе бытовой техники.
Кроме того, злоумышленники обманули псковичей под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов или несанкционированного списания денег с их счетов.
Всего после общения с мошенниками жители региона, среди которых были и пенсионеры, лишились более трёх миллионов рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Также участились случаи неправомерного доступа злоумышленников к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуг» с последующей блокировкой учётных записей.
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