Более трёх миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

12:45, 22 апреля 2024, ПАИ

Более трёх миллионов рублей лишились жители Пскова, Порхова, Новоржевского и Себежского районов после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона позвонили неизвестные лица, с помощью разных ухищрений завладевшие их деньгами. В частности, некоторых злоумышленники ввели в заблуждение во время онлайн-операций купли-продажи товаров, в том числе бытовой техники.

Кроме того, злоумышленники обманули псковичей под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов или несанкционированного списания денег с их счетов.

Всего после общения с мошенниками жители региона, среди которых были и пенсионеры, лишились более трёх миллионов рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Также участились случаи неправомерного доступа злоумышленников к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуг» с последующей блокировкой учётных записей.