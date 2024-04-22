Псковский студент представит регион на всероссийском чемпионате высоких технологий

12:28, 22 апреля 2024, ПАИ

Студент Псковского агротехнического колледжа Даниил Никитин стал победителем первого в Псковской области чемпионата высоких технологий, теперь он представит регион на всероссийском уровне чемпионата, который состоится в Великом Новгороде в сентябре, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Даниил Никитин показал лучший результат в компетенции «Разработчик мехатронных систем реабилитации (экзоскелеты)». Он рассказал, что участвовал в таком конкурсе впервые. «Задание было сложным, но интересным», – отметил победитель. Он также подчеркнул, что ему ещё есть куда расти, поэтому перед всероссийским этапом он подтянет свои навыки.

Второе место в региональном этапе чемпионата заняла студентка агротехнического колледжа Валерия Орлова. На третьем месте оказался ученик Псковского кооперативного техникума Илья Морин.

Чемпионат высоких технологий — это соревнования по профессиональному мастерству среди учащихся старших классов и студентов колледжей. Они проходят в рамках российского чемпионатного движения профессионального мастерства «Профессионалы».