Бюджет Пскова увеличится почти на 375 млн рублей

14:00, 22 апреля 2024, ПАИ

Изменения в бюджете Пскова обсудили депутаты гордумы на комитете по бюджету, налогам и финансовой политике сегодня, 22 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Так, городская казна увеличивается на 374,9 млн рублей. Из них 138,7 млн будут направлены на зарплату бюджетникам в связи с предстоящей индексацией на 5,5 %.

Кроме того, 25 млн рублей выделят на ремонт улицы Гремячей, 7,8 млн – на благоустройство в сквере Ветеранов между улицами Западной и Байкова напротив школы № 25.

Как прокомментировала итоги председатель профильного комитета Юлия Пожидаева, важно, что средства также направят на ремонт детских садов № 19, 27, 28 и 55, а также на разработку проектно-сметной документации по строительству в Пскове физкультурно-оздоровительного комплекса и подсветку нескольких фасадов зданий вдоль улицы Некрасова.