Новые меры поддержки многодетных семей обсудил социальный комитет Псковского областного Собрания

14:15, 22 апреля 2024, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания под председательством вице-спикера Игоря Дитриха рассмотрел профильные вопросы апрельской сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты обсудили инициативу губернатора Михаила Ведерникова о расширении пакета региональных мер поддержки многодетных семей. Председатель правительственного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева отметила, что дополнительные меры разработаны в целях реализации указа президента, и перечислила их. С 1 августа многодетные семьи будут получать ежегодную денежную выплату на приобретение одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы в размере 3000 рублей. С 1 сентября дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных организациях, получат право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Школьники и студенты профессиональных образовательных организаций будут получать бесплатное питание. Кроме того, многодетным семьям будет компенсироваться 30 % платы за жилое помещение и коммунальные услуги взамен ранее предоставляемого ежемесячного пособия на оплату только коммунальных услуг. Перечисленные меры поддержки будут предоставляться по принципу нуждаемости.

В 2024 году на реализацию дополнительного социального пакета для многодетных семей потребуется 76 млн рублей. Комитет единогласно поддержал законодательную инициативу.

Депутаты заслушали доклад уполномоченного по правам ребёнка Псковской области Наталии Соколовой. Она рассказала, что в прошлом году в её адрес поступило 310 обращений, отметив при этом существенный рост вопросов, поступивших непосредственно от детей и подростков. Правозащитник выделила приоритетные направления своей работы, в том числе профилактику травм в детских коллективах и расширение взаимодействия с подростками.

Депутат Анастасия Повторейко поблагодарила детского правозащитника за чуткость в решении сложных вопросов и поинтересовалась, планируется ли расширение каналов связи с уполномоченным. «Сейчас подросткам проще написать, воспользоваться чат-ботом, чем позвонить», – добавила парламентарий. Наталия Соколова подтвердила, что на практике одной из основных площадок коммуникации является социальная сеть «ВКонтакте», куда обращения от детей и родителей поступают в круглосуточном режиме.

Как врач Анастасия Повторейко задала вопрос, касающийся вейпов. Депутат признала, что, несмотря на попытки ограничить опасное для здоровья детей явление через законодательные механизмы, вейперов меньше не становится. Правозащитник подтвердила, что проблема носит массовый характер. «Распространение вейпов среди молодёжи – это наш бич, но родители, как правило, не видят в этом проблемы, считая, что вейпы безобиднее, чем традиционные сигареты», – сказала Наталия Соколова о необходимости расширения информированности о рисках и угрозах вейпов.

Заместитель председателя парламентского комитета, директор великолукской школы № 12 Елена Даньшова, представляя педагогическое сообщество, разделила обеспокоенность коллег распространением вейпов в молодёжной среде. Кроме того, педагог обозначила ещё одну актуальную, по её мнению, проблему – во многих семьях воспитанием детей занимаются бабушки и дедушки, но законодательно близкие родственники не являются законными представителями детей. Наталия Соколова рассказала, что эта «сложная тема» обсуждалась на федеральном совещании, где детские правозащитники высказывали единодушное мнение о необходимости признания за бабушками и дедушками права на участие в воспитании внуков. «Это в нашей национальной традиции», – добавила уполномоченный.

В целом члены комитета высоко оценили работу регионального уполномоченного по правам ребёнка и рекомендовали на сессии принять годовой доклад.

Далее депутаты рассмотрели федеральные и региональные инициативы.

Игорь Дитрих представил коллегам разработанный сенаторами и депутатами Госдумы проект федерального закона, который уточняет понятия «медицинская услуга» и «медицинская помощь». Председатель комитета отметил, что законопроект разработан по поручению президента.

«Для исключения двойного и неоднозначного толкования этих терминов законопроект предлагает определить «медицинскую помощь» как медицинское вмешательство или их комплекс, действия по оказанию помощи гражданам. Понятие же «медицинская услуга» предлагается употреблять исключительно в целях платного оказания медпомощи», – пояснил Игорь Дитрих.

Члены комитета согласились с целесообразностью такого подхода.

Поддержку депутатов также получил проект федерального закона, предлагающий ввести беззаявительный порядок установления ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий из числа военнослужащих, а также лиц, принимавших участие в специальной военной операции.

Рассмотренная на комитете инициатива депутатов из Карелии касается расширения перечня музеев и библиотек, которые могут получать субсидии из федерального бюджета. В настоящее время на федеральную поддержку могут претендовать только те музеи и библиотеки, которые являются самостоятельными учреждениями. Те же муниципальные музеи и библиотеки, которые являются структурными подразделениями муниципальных учреждений культуры, федеральные средства на развитие не получают.

Игорь Дитрих попросил прокомментировать актуальность этой проблемы для Псковской области председателя комитета по культуре Ольгу Тимофееву. Специалист подтвердила, что 164 библиотеки (58 % от общего количества библиотек в регионе) являются структурными подразделениями, в связи с чем ограничены в получении федеральной субсидии.

Члены комитета единогласно поддержали подготовленное депутатами из Карелии обращение к министру культуры Ольге Любимовой.