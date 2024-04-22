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Общество

Директор креативного пространства «Лофт»: Мы подстраиваемся под людей

Креативное пространство «Лофт» в процессе своей работы меняется, отвечая на запросы псковичей, сообщила директор креативного пространства Юлия Иванова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 апреля.

Директор креативного пространства «Лофт» Юлия Иванова: «Мы подстраиваемся под людей». Фото: ПАИ

«Каждый новый человек привносит что-то своё. Для него «Лофт» свой, он по-своему самовыражается, и мы подстраиваемся под него и учимся. Под запросы жителей мы постоянно видоизменяемся», – поделилась гостья радиоэфира.

Изначально мероприятия в «Лофте» проводилась в одном помещении на Спортивной, 1б, однако со временем площадка расширилась, рассказала Юлия Иванова. «Потом появились шумный и тихий дом, как мы их называем. Тихий дом – это для работы. То есть у нас три здания и огороженная территория, на которой летом мы тоже проводим мероприятия. Шумный дом подразумевался под какие-то молодёжные праздники, но дети, как ни странно, к нам тоже приходят», – отметила директор креативного пространства.

Напомним, креативное пространство открыло свои двери для псковичей 27 марта 2021 года. Видеоэкскурсию по «Лофту» можно посмотреть здесь.

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