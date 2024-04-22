Псковских художников просят принести картины для создания выставки

18:05, 22 апреля 2024, ПАИ

Приносить свои работы для создания выставки призвала псковских художников директор креативного пространства «Лофт» Юлия Иванова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 апреля.

«У нас, конечно, есть выставочные пространства в Пскове. Допустим, выставочный зал на Ленина, 1, там довольно серьёзный подход к выбору художников, академический. А мы стараемся брать всех, кто, условно говоря, рисует в стол, пытается реализоваться. Всем хочется какого-то признания», – отметила гостья радиоэфира.

Все картины, украшающие стены «Лофта», созданы псковскими художниками, рассказала Юлия Иванова. «Мы раз в квартал или раз в полгода их обновляем. Работы можно прийти, посмотреть. И людям интересно обычно, и художникам интересно, что есть такое место. У нас к лету будет обновление, поэтому если художники слышат, то приходите, приносите работы. Мы предоставим место с радостью», – подчеркнула директор креативного пространства.

Юлия Иванова отметила, что также в «Лофте» свои мероприятия проводят клуб поэтов и фотоклуб. «Для музыкантов мы проводим «Лофтирники». Творческие ребята, которые занимаются музыкой, могут прийти к нам и, в принципе, без какого-то предварительного отбора выступить, свою минуту славы получить. Дальше как это будет развиваться – время покажет. Были разные ситуации, даже группу один раз образовывали», – рассказала гостья радиоэфира.

Напомним, креативное пространство открыло свои двери для псковичей 27 марта 2021 года. Видеоэкскурсию по «Лофту» можно посмотреть здесь.