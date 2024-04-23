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Политика

Глава МВД Эстонии пригрозил закрыть подчиненные РПЦ монастыри и приходы

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс пригрозил закрыть православные монастыри и приходы, которые откажутся выйти из подчинения РПЦ. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, его слова приводит местный телеканал ERR.

«Конечно, те, кто напрямую подчинен патриарху Кириллу, то есть Москве, могут столкнуться с проблемой – но если они (приходы. – Прим. ред.) сами не примут каких-либо решений, государство в какой-то момент вынуждено будет через суд ходатайствовать о принудительном прекращении деятельности», – отметил он.

23 апреля министр «поехал убеждать» Пюхтицкий монастырь выйти из подчинения Москве. Он выразил намерение «прояснить позицию» правительства относительно прямого подчинения Пюхтицкого монастыря, а также церквей и приходов РПЦ.

Кроме того, власти Эстонии, сообщил Ляэнеметс, поднимут вопрос, может ли сам монастырь предпринять «какие-то шаги, чтобы прекратить это подчинение».

12 апреля министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу (парламенту) признать РПЦ террористической организацией.

Эстонская православная церковь Московского патриархата получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено томосом (грамотой о независимости), которую ЭПЦ выдал глава Русской православной церкви (РПЦ) Алексий II в 1993 году.

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