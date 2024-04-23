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Памятник градоначальнику работы псковского скульптора Андрея Мартьянова открыли в Калуге

Памятник градоначальнику Ивану Ципулину работы псковского скульптора Андрея Мартьянова открыли в Калуге. Об этом ПАИ сообщило руководство арт-резиденции «Кебь».

Монумент создали скульптор Андрей Мартьянов и Рустам Игамбердиев. Фото здесь и далее: предоставлено арт-резиденцией «Кебь»

Монумент создали скульпторы Андрей Мартьянов и Рустам Игамбердиев совместно с главным архитектором Калуги Алексеем Комовым.

В церемонии открытия также приняли участие праправнучка Ивана Ципулина Мария Зубова, губернатор Калужской области Владислав Шапша, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан Даурен Абаев и городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Иван Ципулин четыре раза избирался городским головой Калуги, занимался благотворительностью, обустроил городской водопровод, развивал производство и пробыл в этой должности шестнадцать лет.

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