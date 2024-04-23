Памятник градоначальнику работы псковского скульптора Андрея Мартьянова открыли в Калуге
Памятник градоначальнику Ивану Ципулину работы псковского скульптора Андрея Мартьянова открыли в Калуге. Об этом ПАИ сообщило руководство арт-резиденции «Кебь».
Монумент создали скульпторы Андрей Мартьянов и Рустам Игамбердиев совместно с главным архитектором Калуги Алексеем Комовым.
В церемонии открытия также приняли участие праправнучка Ивана Ципулина Мария Зубова, губернатор Калужской области Владислав Шапша, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан Даурен Абаев и городской голова Калуги Дмитрий Денисов.
Иван Ципулин четыре раза избирался городским головой Калуги, занимался благотворительностью, обустроил городской водопровод, развивал производство и пробыл в этой должности шестнадцать лет.
Памятник градоначальнику работы псковского скульптора Андрея Мартьянова открыли в Калуге
Алексей Севастьянов и Андрей Козлов войдут в попечительский совет регионального фонда капремонта
Псковские депутаты поддержали введение беззаявительного установления выплаты ветеранам СВО