Памятник градоначальнику работы псковского скульптора Андрея Мартьянова открыли в Калуге

16:05, 23 апреля 2024, ПАИ

Памятник градоначальнику Ивану Ципулину работы псковского скульптора Андрея Мартьянова открыли в Калуге. Об этом ПАИ сообщило руководство арт-резиденции «Кебь».

Монумент создали скульпторы Андрей Мартьянов и Рустам Игамбердиев совместно с главным архитектором Калуги Алексеем Комовым.

В церемонии открытия также приняли участие праправнучка Ивана Ципулина Мария Зубова, губернатор Калужской области Владислав Шапша, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан Даурен Абаев и городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Иван Ципулин четыре раза избирался городским головой Калуги, занимался благотворительностью, обустроил городской водопровод, развивал производство и пробыл в этой должности шестнадцать лет.