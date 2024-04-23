Более двух лет колонии получил житель Порховского района, севший за руль без водительских прав

16:44, 23 апреля 2024, ПАИ

Два года и два месяца колонии получил житель Порховского района за то, что сел за руль, будучи лишённым водительских прав. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что ранее мужчина был лишён водительских прав и ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов. Однако порхович всё равно сел за руль автомобиля и отправился на нём в сторону Порхова. По пути его остановил сотрудник ГИБДД.

В суде мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок два года и два месяца с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок четыре года.

Автомобиль, который принадлежал мужчине, конфисковали в собственность государства.

Приговор в законную силу не вступил.