Более двух лет колонии получил житель Порховского района, севший за руль без водительских прав
Два года и два месяца колонии получил житель Порховского района за то, что сел за руль, будучи лишённым водительских прав. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Суд установил, что ранее мужчина был лишён водительских прав и ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов. Однако порхович всё равно сел за руль автомобиля и отправился на нём в сторону Порхова. По пути его остановил сотрудник ГИБДД.
В суде мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок два года и два месяца с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок четыре года.
Автомобиль, который принадлежал мужчине, конфисковали в собственность государства.
Приговор в законную силу не вступил.
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