Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Более двух лет колонии получил житель Порховского района, севший за руль без водительских прав

Два года и два месяца колонии получил житель Порховского района за то, что сел за руль, будучи лишённым водительских прав. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что ранее мужчина был лишён водительских прав и ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов. Однако порхович всё равно сел за руль автомобиля и отправился на нём в сторону Порхова. По пути его остановил сотрудник ГИБДД.

В суде мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок два года и два месяца с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок четыре года.

Автомобиль, который принадлежал мужчине, конфисковали в собственность государства.

Приговор в законную силу не вступил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 апреля 2024

За оскорбление полицейского великолучанка заплатит штраф
23 апреля 2024

Иностранец заплатит 50 тысяч рублей за попытку дать взятку таможеннику в Пыталовском районе
23 апреля 2024

Водитель пострадал в ДТП у автовокзала в Пскове
22 апреля 2024

Автомобиль протаранил дорожный знак в Пскове  
22 апреля 2024

В Палкинском районе мужчина признан виновным в убийстве сожительницы в новогоднюю ночь
22 апреля 2024

Более трёх миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области
22 апреля 2024

Трёх граждан Узбекистана незаконно зарегистрировал житель Дно
22 апреля 2024

Ребёнок пострадал в ДТП в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...