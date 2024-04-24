Мужчина погиб при пожаре в Локнянском районе

09:00, 24 апреля 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за минувшие сутки, в результате одного из них погиб 50-летний мужчина в Локнянском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В 06:10 в деревне Михайлов Погост Локнянского района после пожара в жилом доме обнаружен погибшим 50-летний мужчина. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Пожарные спасли две хозяйственные постройки.

Также 23 апреля в 02:31 на улице Нижней в деревне Бояриново Себежского района сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в жилой дом. Пожарным удалось спасти два соседних жилых дома.