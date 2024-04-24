Выставка «Витебский венок» открылась в Пскове

12:12, 24 апреля 2024, ПАИ

Выставка «Витебский венок» открылась в Псковском областном центре народного творчества, сообщили ПАИ в культурном учреждении.

В Псковском областном центре народного творчества собрались специалисты из домов ремёсел, мастера декоративно-прикладного творчества и фольклорные коллективы Псковской области и Витебщины.

Директор Витебского областного методического центра народного творчества Надежда Улинович показала гостям выставки изделия мастеров народных художественных ремёсел Витебской области, которые включены в государственный список историко-культурных ценностей Белоруссии. Гостям показали народные костюмы и валенки, изделия из соломки, глиняные игрушки и свистульки, ажурное ткачество, яркие расписные ковры из чёрной ткани.

Кроме того, гости смогли увидеть книгу, выполненную белорусскими мастерицами в технике лоскутного шитья к 85-летию со дня образования Витебской области. Страницы книги – лоскутные марки с изображением культурного наследия и исторически важных моментов в истории Витебской области, знаковая архитектура, материальное и нематериальное наследие, природа области.

В открытии экспозиции приняли участие музыканты из Витебской области, а народные мастера Белоруссии Марина Гущо и Василий Симанкович провели мастер-классы по ажурному ткачеству и спиральному соломоплетению.