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Политика

Дмитрий Быстров, Андрей Беляев и Иван Белугин заняли лидерские позиции в топ-15 глав муниципалитетов

Глава Островского района Дмитрий Быстров, глава администрации Великих Лук Андрей Беляев и глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин заняли лидирующие позиции в топ-15 глав муниципалитетов Псковской области по итогам первого квартала 2024 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Дмитрий Быстров. Фото здесь и далее: ПАИ

Дмитрий Быстров смог набрать медиаиндекс 2 043,1 и занял второе место в рейтинге после главы Пскова Бориса Елкина. Одно из значимых событий, в которых упоминается глава Островского района, – то, что муниципалитет попал в сотню лучших по итогам первой Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Андрей Беляев

Андрей Беляев упоминался в СМИ в связи с празднованием 100-летия со дня рождения Александра Матросова, память о котором тесно связана с Великими Луками.

Иван Белугин

С этим событием, в том числе, тесно связано появление в топе Ивана Белугина, ведь именно на территории Локнянского муниципального округа Александр Матросов совершил свой подвиг. Но также внимание СМИ привлёк и сам глава муниципалитета – Иван Белугин является одним из самых молодых руководителей псковских муниципалитетов.

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