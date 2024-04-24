Дмитрий Быстров, Андрей Беляев и Иван Белугин заняли лидерские позиции в топ-15 глав муниципалитетов

21:23, 24 апреля 2024, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров, глава администрации Великих Лук Андрей Беляев и глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин заняли лидирующие позиции в топ-15 глав муниципалитетов Псковской области по итогам первого квартала 2024 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Дмитрий Быстров смог набрать медиаиндекс 2 043,1 и занял второе место в рейтинге после главы Пскова Бориса Елкина. Одно из значимых событий, в которых упоминается глава Островского района, – то, что муниципалитет попал в сотню лучших по итогам первой Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Андрей Беляев упоминался в СМИ в связи с празднованием 100-летия со дня рождения Александра Матросова, память о котором тесно связана с Великими Луками.

С этим событием, в том числе, тесно связано появление в топе Ивана Белугина, ведь именно на территории Локнянского муниципального округа Александр Матросов совершил свой подвиг. Но также внимание СМИ привлёк и сам глава муниципалитета – Иван Белугин является одним из самых молодых руководителей псковских муниципалитетов.