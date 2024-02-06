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Общество

Практика Островского района вошла в сотню лучших в России

Островский район получил благодарность от Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления за вклад в развитие муниципальных образований и служение людям по итогам участия в конкурсе «Служение» в номинации «Объединяя усилия – умножаем возможности». Об этом ПАИ сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров.

Практика Островского района вошла в сотню лучших в России. Фото здесь и далее из Telegram-канала Дмитрия Быстрова

«Наша практика вошла в сотню лучших в России. Спасибо за высокую оценку! Отмечу, что годами наработанный опыт мы продолжаем применять в работе с инвесторами. Наша практика – это не конкурсная заявка, это реально работающий механизм, позволяющий как можно более эффективно реализовывать инвестпроекты на территории района», – отметил Дмитрий Быстров.

Напомним, что торжественная церемония вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение» состоялась 16 января в рамках Всероссийского форума «Малая родина – сила России». В числе финалистов премии в номинации «Объединяя усилия – умножаем возможности» был Островский район с проектом «Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Островского района». Он направлен на улучшение инвестиционного климата на территории муниципалитета, оказание поддержки инвесторам и снижение административных барьеров.

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