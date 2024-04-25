Трёх иностранцев, попытавшихся пересечь границу с Эстонией, задержали в Псковской области

10:10, 25 апреля 2024, ПАИ

В Печорском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали трёх иностранцев из Южной Азии при попытке незаконно пересечь границу России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

У всех иностранцев отсутствовали документы для нахождения в пограничной зоне. Как выяснилось, молодые люди планировали незаконно проникнуть в Эстонию.

Решением Печорского районного суда Псковской области иностранцы привлечены к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ в виде штрафов с административным выдворением с территории нашей страны.

Правонарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы РФ.