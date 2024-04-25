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Политика

Андрей Маковский: Решение губернатора Псковской области об обновлении систем ЖКХ является отличным

Решение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова об обновлении в регионе систем ЖКХ является отличным. Уже сделан первый шаг в обновлении советских систем ЖКХ, заявил ПАИ депутат Псковского областного Собрания, кандидат политических наук, старший научный сотрудник ПсковГУ Андрей Маковский.

На фото Андрей Маковский. Фото: ПАИ

200 миллионов рублей будет выделено в этом году муниципалитетам Псковской области на разработку проектно-сметной документации в сфере строительства и модернизации сетей водоснабжения, очистных сооружений, ремонта котельных и школ, реконструкции учреждений культуры, напомнил он.

«Девяностые годы после распада советской системы прошли без созидания в стране, наоборот, был развал, неразбериха и вестернизация. Сегодня мы готовы обновлять, строить и созидать», – сказал Андрей Маковский.

«Начнём с проектной документации, так как после неё будут внесены конкретные проекты в бюджет с пониманием суммы каждого проекта, будь то очистные или водопровод. Теперь всё будет зависеть от муниципалитетов и их желания изменить свой район к лучшему», – заключил эксперт.

Напомним, что муниципалитеты Псковской области получат 200 млн в этом году на разработку проектно-сметной документации. Решение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о дополнительной поддержке районов и округов было поддержано Псковским областным Собранием депутатов. Глава региона обратил внимание, что средства будут направляться муниципалитетам, что позволит им активнее участвовать во многих федеральных проектах и программах.

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