Муниципалитеты Псковской области получат 200 млн рублей на подготовку проектной документации

20:01, 22 апреля 2024, ПАИ

На разработку проектно-сметной документации 200 миллионов рублей получат муниципальные образования Псковской области в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в правительстве региона.

Решение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о дополнительной поддержке районов и округов было поддержано Псковским областным Собранием депутатов.

Вопрос распределения средств был рассмотрен на заседании рабочей группы по вопросам разработки проектно-сметной документации объектов капитального строительства под председательством губернатора.

Михаил Ведерников отметил, что средства будут направляться муниципальным образованиям с учётом оценки различных критериев. Например, будут оцениваться социальная значимость объектов, возможные источники финансирования строительно-монтажных работ, а также показатели эффективности работы муниципалитетов.

Участники рабочей группы оценили перечень объектов, претендующих на поддержку из регионального бюджета. Такой список составлен при совместной работе с главами муниципалитетов и профильными комитетами. В ходе обсуждения перечень объектов был утверждён. Таким образом, в список строительных и ремонтных работ попали сети водоснабжения, очистные сооружения, котельные и школы, учреждения культуры Псковской области.

Напомним, сегодня, 22 апреля, в Пскове прошло заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям. Участники рабочей группы обсудили регулирование миграционной политики, социально-культурную и языковую адаптацию иностранцев, празднование 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.