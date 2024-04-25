Гражданина Таджикистана выдворят из России по решению Великолукского районного суда

17:38, 25 апреля 2024, ПАИ

Иностранного гражданина выдворят из России по решению Великолукского районного суда, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что гражданин Таджикистана находился в России без документов, подтверждающих право на пребывание в стране.

Великолукский районный суд назначил иностранцу наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей с выдворением из России. До принудительного выдворения иностранный гражданин будет находиться в специальном учреждении МВД России.