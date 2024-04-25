Гражданина Таджикистана выдворят из России по решению Великолукского районного суда
Иностранного гражданина выдворят из России по решению Великолукского районного суда, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Суд установил, что гражданин Таджикистана находился в России без документов, подтверждающих право на пребывание в стране.
Великолукский районный суд назначил иностранцу наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей с выдворением из России. До принудительного выдворения иностранный гражданин будет находиться в специальном учреждении МВД России.
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