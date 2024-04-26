Денис Иванов – об установке памятной доски тренеру Валерию Дрогунову: Спорт спасал молодых ребят

12:10, 26 апреля 2024, ПАИ

На сессии Псковской городской Думы депутат Денис Иванов обратился к коллегам с просьбой проголосовать за установление мемориальной доски тренеру Валерию Дрогунову. Об этом с сессии сообщает корреспондент ПАИ.

«Сейчас вспоминаю свою молодость, когда спорт спасал молодых ребят. Его я лично знаю, он воспитал трёх чемпионов мира, вырастил славу нашей страны. Самое малое что можем сделать для его памяти – установить доску», – сказал Денис Иванов.

Коллегу поддержал депутат Юрий Бурлин, напомнив, что спортшкола «Мастер» находится в его округе, «там тренируются ребята, которые достойны знамени, поднятого тренером».

Добавим, что депутаты единогласно проголосовали за установление памятной доски Валерию Дрогунову. Кроме того, они были единодушны в своём решении о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» воспитателя детского сада № 17 компенсирующего вида Ирины Жуковой.