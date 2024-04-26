Александр Котов: Новые условия программы КРСТ могут существенно повлиять на результат

17:04, 26 апреля 2024, ПАИ

Разрешить регионам заключать контракт с единственным поставщиком при реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и использовать экономию от проведённых торгов предложил на заседании Совета законодателей министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев – обсуждение модернизации инфраструктуры сельских населённых пунктов стало одной из ключевых тем повестки. В заседании, прошедшем 26 апреля в Санкт-Петербурге, принял участие спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

«Псковская область с 2020 года ежегодно активно участвует в конкурсном отборе проектов комплексного развития сельских территорий. Наши муниципалитеты успешно заявляются и сумели привлечь в регион значительные средства – по факту мы исчисляем их уже в миллиардах. Главным преимуществом КРСТ является возможность включения мероприятий, не предусмотренных отраслевыми государственными программами, что помогает решать сложные задачи, на которые трудно найти какой-либо другой источник финансовых средств – например, на строительство очистных сооружений. Эта больная проблема уже решена в посёлках Плюсса и Заплюсье, в Островском районе, надеюсь, совсем скоро объект будет введён в эксплуатацию в Порхове», – напомнил Александр Котов.

Спикер обратил внимание, что главной проблемой реализации программы остаётся работа с подрядчиком. «Об этом же сегодня на заседании говорил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, который привёл пример, когда в глубинке на торги никто не заявляется или когда сил, технических ресурсов местных строительных организаций не хватает на реализацию финансовоёмкого проекта. Мы тоже с учётом своего опыта хотели бы внести некоторые коррективы. Например, в том случае, когда сроки строительства, сдачи в эксплуатацию затягиваются по вине подрядчика, можно было бы дать регионам возможность использовать уже выделенные денежные средства в следующем финансовом году для завершения начатых работ. Такой подход был бы, на наш взгляд, справедливым», – добавил Александр Котов.

В то же время спикер Псковского областного Собрания подтвердил, что озвученные на заседании два предложения Дмитрия Патрушева могли бы на самом деле улучшить качество выполняемых работ и ускорить выполнение объёмов на объектах.

«Во-первых, прозвучало предложение дать возможность регионам при реализации мероприятий принимать решение по определению единственного поставщика. Безусловно, при этом очень важен тщательный подход со стороны региональной власти. Второй момент – дать возможность регионам оставлять себе и использовать экономию средств от проведённых торгов на увеличение объёмов программы», – обозначил предложенные Правительством РФ поправки в федеральное законодательство Александр Котов.

Спикер обратил внимание, что и Совет Федерации в лице Валентины Матвиенко, и Госдума в лице Вячеслава Володина прозвучавшие предложения поддержали. «Высока вероятность, что такие изменения федерального законодательства будут внесены и приняты в ближайшее время. Новые условия программы комплексного развития сельских территорий могут существенно повлиять на результат», – резюмировал председатель Собрания.