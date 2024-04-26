Восьмиклассники из Порхова и команда псковской гимназии завоевали кубок Лиги дебатов

18:00, 26 апреля 2024, ПАИ

Финал региональной Лиги дебатов «Истина» сезона 2024 года прошёл в Пскове. Итоговые игры команд 8–9-х и 10-11-х классов предваряло торжественное открытие заключительного этапа Лиги дебатов – проекта Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

От депутатского корпуса участников и организаторов в актовом зале правительства Псковской области приветствовал вице-спикер Александр Братчиков. «За четыре года проведения Лиги дебатов этот проект стал по-настоящему региональным, о чём убедительно свидетельствует количество его участников – 120 команд, более 350 участников, 20 муниципальных образований», – озвучил рекордные цифры заместитель председателя Собрания и поблагодарил молодых коллег за усилия.

По словам председателя Молодёжного парламента Артёма Баринова, при подготовке Лиги дебатов организаторы «рьяно взялись за дело», что повлияло на привлечение новых команд из муниципалитетов. «Это не значит, что в районах сидели и ждали, когда Молодёжный парламент приедет, нет, мы сами звонили директорам школ, договаривались, согласовывали даты, потом наши ребята в свободное время выезжали в районы, проводили муниципальные игры, мастер-классы», – рассказал о вовлечённости членов Молодёжного парламента в масштабный проект председатель.

Напутственные слова финалистам сказал руководитель областного комитета по образованию Андрей Ермаков. «Я желаю, чтобы в момент поиска аргументов вы помнили о том, что если вам удастся добраться до истины, то это будет прежде всего очень полезно. Я желаю вам уверенности в себе и понимания того, что каждый из вас – победитель. Потому что навыки, которые вы сегодня оттачиваете, пригодятся в течение всей жизни», – обратился к школьникам руководитель профильного исполнительного органа.

Вместе с командами школьников в финальных играх Лиги дебатов «Истина» участвовала и команда экспертов. Убедительность аргументов, глубину раскрытия темы, красноречие и харизму старшеклассников оценивали вице-спикеры Александр Братчиков, Игорь Дитрих, Юрий Сорокин, Виктор Остренко, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов, руководитель правительственного комитета по образованию Андрей Ермаков, региональный уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова, руководитель общественной приёмной «Единой России» Елена Бибикова, начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Ольга Миловидова.

По признанию Игоря Дитриха, который как эксперт наблюдал за многими играми муниципального этапа, суждения и мировоззрение старшеклассников его просто поразили. «Каждому взрослому надо слышать и понимать, что думают дети, как они ту или иную проблему осмысливают. Эта связь с молодёжью через Молодёжный парламент и Лигу дебатов со старшим поколением очень важна. Это маленькая подсказка нам, чтобы делать будущее и для нас, и для них лучше», – рассказал о практической пользе лиги Игорь Дитрих.

Темы для дебатов организаторы постарались подобрать так, чтобы дискуссия заинтересовала и экспертов, и старшеклассников. На этапе полуфинала и финала школьники полемизировали, должно ли распределение специалистов стать обязательным, стоит ли ввести налог на домашних животных, является ли Псковская область регионом для молодых и можно ли считать IT-специалистов самой перспективной профессией.

«Обсуждать эти темы было интересно, и ещё это огромный опыт, – рассказала участница финала – восьмиклассница из Опочки Елизавета Житлова. – На самом деле, когда проходила первая игра в школе, у меня дрожали руки, сердце колотилось, мне было очень страшно, а сегодня я вышла в большой зал – и у меня не было такого волнения».

Подводя итоги состоявшихся игр, эксперты единодушно посчитали их достойными финала. Юрий Сорокин, оценивая дебаты среди 10-11-х классов, отметил не только качество аргументации, но и яркий артистизм старшеклассников. Андрей Козлов не исключил, что некоторые из участников сегодняшних дебатов выберут для себя профессию, связанную с государственным управлением, и, возможно, в будущем станут депутатами или будут работать в исполнительной власти. Александр Братчиков сказал о важности создания условий для того, чтобы молодёжь хотела жить и работать в регионе.

«Я признаюсь, что такого финала у нас ещё не было. Честно, открыто, профессионально, и, главное, всё, что происходило, показывает, какой большой и важный путь прошли ребята», – оценил игры заключительного тура куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко.

Третье место среди 8–9-х классов заняла команда Псковского педагогического комплекса, на втором – команда Опочецкого района, чемпионский кубок достался команде из Порхова. В старшей возрастной группе медаль за третье место получила команда Великолукского лицея № 11, второе место – у команды Псковского социально-экономического лицея № 21, кубок чемпиона Лиги дебатов «Истина» второй раз подряд завоевала команда Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

«Мне очень нравится, что эти дебаты организовали и что кому-то было не лень собрать детей и слушать их мнение. И вот во что это вылилось: мы сидим в зале правительства области, обсуждаем, дискутируем, спорим, аплодируем друг другу. Это что-то невероятное! Тут и смех, и задуматься можно, и всё время рождаются новые мысли. Этот проект нужно развивать, это очень перспективно», – поделился эмоциями после церемонии награждения обладатель чемпионского кубка Лиги дебатов «Истина» Егор Прахов.