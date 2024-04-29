Псковские урологи впервые выполнили перкутанную нефролитотрипсию

20:52, 29 апреля 2024, ПАИ

Впервые урологи Псковской областной клинической больницы выполнили перкутанную нефролитотрипсию, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Своим опытом в проведении такого вмешательства поделился с коллегами врач-уролог Евгений Тимохин.

В больницу поступил 35-летний пациент. В чашечно-лоханочной системе почек был обнаружен камень 1,5 см, не осложненный пиелонефритом.

Чрескожная (пункционная, перкутанная) лазерная нефролитотрипсия – малоинвазивная эндоскопическая операция, отметили в комитете. Инструмент вводится в почку через небольшой прокол кожи в поясничной области. Через этот доступ хирург разрушает крупные камни с помощью лазера и извлекает фрагменты с помощью специальных щипцов.

«Главное преимущество состоит в том, что в чашечно-лоханочной системе не остаётся никаких осколков, что исключает возможность рецидива камнеобразования в ближайший период. А ещё такой способ позволяет удалить камни, минуя мочеточник, соответственно, минимально травмируя мочевые пути», – отметил Евгений Тимохин.

Такая операция проводится под УЗИ- и рентген-контролем. Современное оборудование обеспечивает точное и контролируемое удаление камней, заключили в комитете по здравоохранению.