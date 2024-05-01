Александр Котов: Вклад каждого труженика в развитие Псковской области очень важен

10:01, 01 мая 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей региона с Праздником Весны и Труда, который отмечается сегодня, 1 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Первомай символизирует почёт и уважение к человеку труда. Человек, нашедший своё профессиональное призвание, по-настоящему счастлив. Любое дело, выполненное добросовестно и с душой, приносит личное удовлетворение и уважение окружающих. С помощью такого труда создаётся общественное благо и приобретается личный достаток, а в масштабе всей страны строится сильное и процветающее государство», – отметил Александр Котов.

В Псковской области живёт и работает много трудолюбивых людей, подчеркнул спикер областного Собрания. «Учителя и аграрии, врачи и железнодорожники, инженеры и военные, государственные и муниципальные служащие, предприниматели и работники культуры – в каждой профессии есть свои «передовики производства», опытные мастера и молодые специалисты, только начинающие свой профессиональный путь. Вклад каждого труженика в развитие региона очень важен – вместе мы меняем жизнь к лучшему и добиваемся поставленных целей», – отметил он.

«С праздником! Трудовых достижений, созидательной энергии, весеннего настроения, здоровья и благополучия!» – заключил в поздравлении Александр Котов.