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Общество

В Себежском районе открыли девятую «Вахту Памяти»

Открытие девятой «Вахты Памяти» состоялось у мемориала памяти и скорби в деревне Заситино Себежского района, сообщает газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

На мероприятии присутствовали представители администрации Себежского района, делегации Псковского района и Верхнедвинского района Республики Беларусь, ученики Кузнецовской средней школы, Себежского СУВУ, общественность и участники «Вахты Памяти» – студенты РТУ МИРЭА, РАНХиГС и ГУУ, поисковики отряда «Забытый батальон».

«Для нашего Себежского края «Вахты Памяти» давно уже привычные мероприятия, но открытие каждой из них – это особая церемония, особенно для наших юных последователей и – так получилось – уже и соратников. Наши добровольцы из РТУ МИРЭА, РАНХиГС и ГУУ уже третий год активно участвуют в «Вахтах Памяти», проводимых в Себежском укрепрайоне», – прокомментировал командир отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

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