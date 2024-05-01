В Себежском районе открыли девятую «Вахту Памяти»

13:23, 01 мая 2024, ПАИ

Открытие девятой «Вахты Памяти» состоялось у мемориала памяти и скорби в деревне Заситино Себежского района, сообщает газета «Призыв».

На мероприятии присутствовали представители администрации Себежского района, делегации Псковского района и Верхнедвинского района Республики Беларусь, ученики Кузнецовской средней школы, Себежского СУВУ, общественность и участники «Вахты Памяти» – студенты РТУ МИРЭА, РАНХиГС и ГУУ, поисковики отряда «Забытый батальон».

«Для нашего Себежского края «Вахты Памяти» давно уже привычные мероприятия, но открытие каждой из них – это особая церемония, особенно для наших юных последователей и – так получилось – уже и соратников. Наши добровольцы из РТУ МИРЭА, РАНХиГС и ГУУ уже третий год активно участвуют в «Вахтах Памяти», проводимых в Себежском укрепрайоне», – прокомментировал командир отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.