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Школьники из Псковской области заняли призовые места на втором фестивале «Российская школьная весна»

Школьники из Псковской области заняли призовые места на втором фестивале «Российская школьная весна». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения «Движения первых».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения «Движения первых»

Кирилл Дмитриев из Островской средней школы № 7 и Семён Коновалов из школы № 12 города Великие Луки стали лауреатами III степени в номинации «Медиа». Полина Филиппова из Линовской средней школы стала лауреатом III степени в номинации «Инструментальное направление».

«Сам факт того, что мы здесь, в Ставрополе, невероятно ценен. Мы смогли показать всем, что мы профессионалы своего дела, и это только начало!» – поделились впечатлениями участники фестиваля.

II Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна» стартовал в Ставрополе 28 апреля. Фестиваль непрофессионального ученического творчества для участников от 12 до 18 лет объединил более 1200 «первых» из 79 регионов России. Организаторы – «Движение первых», правительство Ставропольского края, Российский союз молодёжи, Северо-Кавказский федеральный университет.

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