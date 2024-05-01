Школьники из Псковской области заняли призовые места на втором фестивале «Российская школьная весна»

16:01, 01 мая 2024, ПАИ

Школьники из Псковской области заняли призовые места на втором фестивале «Российская школьная весна». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения «Движения первых».

Кирилл Дмитриев из Островской средней школы № 7 и Семён Коновалов из школы № 12 города Великие Луки стали лауреатами III степени в номинации «Медиа». Полина Филиппова из Линовской средней школы стала лауреатом III степени в номинации «Инструментальное направление».

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«Сам факт того, что мы здесь, в Ставрополе, невероятно ценен. Мы смогли показать всем, что мы профессионалы своего дела, и это только начало!» – поделились впечатлениями участники фестиваля.

II Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна» стартовал в Ставрополе 28 апреля. Фестиваль непрофессионального ученического творчества для участников от 12 до 18 лет объединил более 1200 «первых» из 79 регионов России. Организаторы – «Движение первых», правительство Ставропольского края, Российский союз молодёжи, Северо-Кавказский федеральный университет.