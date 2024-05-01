Школьники из Псковской области заняли призовые места на втором фестивале «Российская школьная весна»
Школьники из Псковской области заняли призовые места на втором фестивале «Российская школьная весна». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения «Движения первых».
Кирилл Дмитриев из Островской средней школы № 7 и Семён Коновалов из школы № 12 города Великие Луки стали лауреатами III степени в номинации «Медиа». Полина Филиппова из Линовской средней школы стала лауреатом III степени в номинации «Инструментальное направление».
«Сам факт того, что мы здесь, в Ставрополе, невероятно ценен. Мы смогли показать всем, что мы профессионалы своего дела, и это только начало!» – поделились впечатлениями участники фестиваля.
II Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна» стартовал в Ставрополе 28 апреля. Фестиваль непрофессионального ученического творчества для участников от 12 до 18 лет объединил более 1200 «первых» из 79 регионов России. Организаторы – «Движение первых», правительство Ставропольского края, Российский союз молодёжи, Северо-Кавказский федеральный университет.
Нина Антипова: Мы выступаем за улучшение правовых и социально-экономических прав трудящихся
Школьники из Псковской области заняли призовые места на втором фестивале «Российская школьная весна»