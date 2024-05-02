Коллекцию виниловых проигрывателей представят в музее радио в Пскове

16:59, 02 мая 2024, ПАИ

Коллекция виниловых проигрывателей будет представлена в музее радио в Пскове, рассказал основатель и руководитель музея Николай Лунин в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В планах сделать коллекцию виниловых проигрывателей. У меня достаточно большая коллекция пластинок разных лет, и можно очень даже неплохо всё это дело организовать. Также есть мысль о создании экспозиции советских усилителей звука, это тоже отдельная богатая ниша», – отметил гость радиоэфира.

Сейчас в псковском музее радио можно увидеть экспозицию, которая была представлена во время открытия музея. «Она достаточно интересная, затрагивает многие эпохи и разные виды аппаратуры. К сожалению, площадь музея не позволяет выставить всё, что мне удалось собрать, поэтому будем как-то менять или устраивать временные выставки», – рассказал Николай Лунин.

Фоторепортаж из музея радио можно посмотреть здесь.